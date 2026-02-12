Форма поиска по сайту

12 февраля, 19:54

Состоялся релиз мобильной игры Tomb Raider для iPhone и Android

Фото: www.crystaldynamics.com

Мобильная версия Tomb Raider вышла на устройствах на базе Android и iOS. Однако в российском App Store и Google Play игра недоступна, а в других странах доступна к покупке. Об этом сообщила "Газета.ру".

Несмотря на отсутствие официального релиза в России, проект получил поддержку русского языка, а также совместимость с геймпадами.

По данным независимых тестов, порт продемонстрировал хорошую оптимизацию на устройствах Apple и способен запуститься даже на iPhone XS. По качеству графики мобильная версия сопоставима с версией для PlayStation 3, а в отдельных сценах превосходит вариант для Nintendo Switch 2.

Разработчики позиционируют релиз как полноценную версию без серьезных упрощений. В основе проекта лежит оригинальная PC-версия, поэтому в игре отсутствует технология TressFX, отвечающая за продвинутую физику волос.

При выборе режимов "производительность" и "производительность+" на ряде устройств доступна частота до 120 кадров в секунду. Для установки потребуется не менее 9,6 гигобайта свободного пространства.

Ранее продюсер Silent Hill Мотои Окамото сообщил, что компания Konami изучает возможность переноса событий будущих компьютерных игр франшизы в Россию, Италию или Южную Корею. По его словам, страны обладают богатыми культурными и религиозными наследиями, которые могут органично лечь в основу сюжета хоррора.

