Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 13:32

Технологии

Новая часть игры Silent Hill может быть про Россию

Фото: youtube.com/PlayStation

Konami изучает возможность переноса событий будущих компьютерных игр франшизы Silent Hill в Россию, Италию или Южную Корею. Об этом сообщил продюсер Silent Hill Мотои Окамото в интервью изданию Inverse, передает "Газета.ру".

По его словам, страны обладают богатыми культурными и религиозными наследиями, которые могут органично лечь в основу сюжета хоррора. Расширение географии позволит по-новому раскрыть ключевые идеи франшизы и выйти за рамки привычной концепции. Однако окончательного решения по локациям не принято.

Продюсер подчеркнул, что для разработки игры в новом сеттинге важно привлекать специалистов, хорошо знакомых с локальной культурой, чтобы сохранить аутентичность и глубину повествования.

Эксперимент с Silent Hill f – первой игрой франшизы, действие которой разворачивается в Японии и опирается на местный фольклор, – был воспринят внутри компании положительно и подтолкнул Konami к поиску нестандартных направлений для будущих проектов.

При этом новая игра не обязательно будет разрабатываться командой Silent Hill, хотя ее участие в серии остается возможным. Окамото также отметил, что в некоторых странах, например в Центральной и Южной Америке, пока мало студий с опытом работы над крупными франшизами уровня Silent Hill.

Konami хочет развивать франшизу не только через ремейки. Переосмыслением классических частей занимается студия Bloober Team. Она уже выпустила ремейк Silent Hill 2 и работает над первой игрой серии.

Ранее стало известно, что четвертая часть компьютерной игры "Ведьмак" выйдет в 2027 году. В студии CD Projekt Red работают 707 человек. Из них 411 занимаются разработкой части, 84 – продолжением Cyberpunk 2077, а 49 – спин-оффом "Ведьмака" от студии The Molasses Flood. Еще 17 разработчиков трудятся над проектом с рабочим названием Hadar.

Читайте также


технологии

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика