Новая часть игры Silent Hill может быть про Россию

Фото: youtube.com/PlayStation

Konami изучает возможность переноса событий будущих компьютерных игр франшизы Silent Hill в Россию, Италию или Южную Корею. Об этом сообщил продюсер Silent Hill Мотои Окамото в интервью изданию Inverse, передает "Газета.ру".

По его словам, страны обладают богатыми культурными и религиозными наследиями, которые могут органично лечь в основу сюжета хоррора. Расширение географии позволит по-новому раскрыть ключевые идеи франшизы и выйти за рамки привычной концепции. Однако окончательного решения по локациям не принято.

Продюсер подчеркнул, что для разработки игры в новом сеттинге важно привлекать специалистов, хорошо знакомых с локальной культурой, чтобы сохранить аутентичность и глубину повествования.

Эксперимент с Silent Hill f – первой игрой франшизы, действие которой разворачивается в Японии и опирается на местный фольклор, – был воспринят внутри компании положительно и подтолкнул Konami к поиску нестандартных направлений для будущих проектов.

При этом новая игра не обязательно будет разрабатываться командой Silent Hill, хотя ее участие в серии остается возможным. Окамото также отметил, что в некоторых странах, например в Центральной и Южной Америке, пока мало студий с опытом работы над крупными франшизами уровня Silent Hill.

Konami хочет развивать франшизу не только через ремейки. Переосмыслением классических частей занимается студия Bloober Team. Она уже выпустила ремейк Silent Hill 2 и работает над первой игрой серии.

Ранее стало известно, что четвертая часть компьютерной игры "Ведьмак" выйдет в 2027 году. В студии CD Projekt Red работают 707 человек. Из них 411 занимаются разработкой части, 84 – продолжением Cyberpunk 2077, а 49 – спин-оффом "Ведьмака" от студии The Molasses Flood. Еще 17 разработчиков трудятся над проектом с рабочим названием Hadar.