Новая часть игры Silent Hill выйдет 25 сентября 2025 года

Фото: youtube.com/PlayStation

Японская компания Konami на презентации State of Play официально объявила дату выхода хоррора Silent Hill f. Проект поступит в продажу 25 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Мероприятие транслировалось на Youtube-канале PlayStation.

Анонс сопровождался демонстрацией нового геймплейного трейлера. В видеоролике показаны игровые механики, в том числе элементы исследования и взаимодействия с окружением. В нем также представлены чудовища, с которыми придется столкнуться главной героине.

Новая часть Silent Hill позиционируется как психологический survival horror с элементами action-adventure. События игры впервые в истории серии развернутся не в американском городе Сайлент Хилл, а в Японии 1960-х годов. Геймерам предстоит играть за девушку Хинако, которая будет бороться за выживание, сражаясь с монстрами и решая головоломки.

Разрабатывает Silent Hill f гонконгская студия Neobards Entertainment под лицензией Konami. Созданием сюжета занимается сценарист и иллюстратор под псевдонимом Рюкиси07, продюсером стал Мотой Окамото, а дизайнером персонажей – художник, известный как kera.

Предварительные заказы видеоигры откроются в ближайшее время.

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