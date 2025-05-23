В игре Dota 2 вышло глобальное обновление "Весенняя встряска"

Фото: dota2.com

Глобальное обновление "Весенняя встряска" с патчем 7.39 вышло для компьютерной игры Dota 2. Об этом сообщается на сайте видеоигры.

Ежегодное весеннее обновление принесло в игру переработку интерфейса меню настроек. Также в меню появились новые функции: поиск по настройкам, функция уведомлений, настройка колеса сигналов.

С обновлением в меню покупок стала появляться информация о командных предметах у союзника игрока, также курьер может автоматически доставлять предметы. Появились и другие новые возможности, включая автопокупку и доставку предметов, новое контекстное меню в лавке и улучшение советов закупок предметов.

Также был открыт доступ к новой весенней сокровищнице с 16 сетами, добавились 8 новых нейтральных предметов. Новые аспекты получили персонажи Bloodseeker, Clockwerk, Disruptor, Earthshaker, Lich, Monkey King, Muerta, Nature's Prophet, Sand KInd, Silencer и Witch Doctor.

В плане геймплея также не обошлось без изменений. На карте в некоторых местах были немного передвинуты деревья, лагеря существ и вышки.

Кроме того, была расширена система статусов, улучшилось качество голосового чата, производительность игры, обновились графики после матча и многое другое. Были исправлены некоторые баги и внесены прочие небольшие изменения.

Ранее американская компания Rockstar Games перенесла релиз шестой части игры GTA на 26 мая 2026 года. На фоне этого акции компании Take-Two, которой принадлежит Rockstar, на бирже упали на 16,43%.

Релиз предыдущей части в серии, GTA 5, состоялся примерно 12 лет назад. Она стала второй самой продаваемой игрой в мире, достигнув значения в свыше 185 миллионов проданных копий. На первом месте все еще находится игра Minecraft, у нее более 300 миллионов копий.

