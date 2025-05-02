Выпуск GTA 6 перенесен на 2026 год

Фото: rockstargames.com

Американская компания Rockstar Games, которая занимается созданием компьютерных игр, перенесла релиз шестой части Grand Theft Auto (GTA). Об этом сказано в сообщении организации в соцсети Х.

Теперь выход GTA 6 намечен на 26 мая 2026 года. В компании принесли извинения за перенос релиза игры.

На фоне произошедшего акции американской холдинговой компании Take-Two Interactive, которой принадлежит Rockstar Games, во время утренних торгов на бирже Nasdaq упали на 16,43%, до 196,54 долларов за бумагу. Уже днем акции замедлили снижение и остановились на уровне 212,4 долларов за бумагу (-9,68%).

Релиз пятой части GTA был примерно 12 лет назад. Она является второй самой продаваемой игрой в мире – свыше 185 миллионов копий (на первом месте расположилась игра Minecraft, у нее более 300 миллионов копий. – Прим. ред.).

Ранее Rockstar Games обещала осуществить масштабное обновление GTA V для ПК-версий и Online. Разработчик сообщил, что в новых версиях игр появится возможность использовать отражения с трассировкой лучей, которые были представлены на PlayStation 5 и Xbox Series X/S в декабре 2022 года.

В сюжетной кампании и GTA Online на консолях сейчас можно увидеть отражения с технологией рейтрейсинга. СМИ предположили, что эти улучшения будут доступны и в патче для ПК-версии игры. Кроме того, в GTA Online на компьютерах могут появиться животные, которые пока доступны только на актуальных консолях.

