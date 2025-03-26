CD Projekt RED: "Ведьмак-4" выйдет не раньше 2027 года

Фото: youtube.com/The Witcher

Четвертая часть компьютерной игры "Ведьмак" не выйдет до конца 2026 года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал DTF.

Студия-разработчик CD Projekt RED в рамках финансового отчета заявила, что новая часть игровой серии выйдет уже после 2026 года – такой период был указан для большей ясности среди инвесторов, указал финансовый директор компании Петр Нелюбович.

В отчете говорится, что в студии работает 707 человек, 411 из которых работают над четвертой частью "Ведьмака", 84 – над продолжением Cyberpunk 2077, а еще 49 – над спин-оффом "Ведьмака" от студии The Molasses Flood. Кроме того, 17 разработчиков трудятся над игрой с рабочим названием Hadar.

В 2024 году CD Projekt RED зафиксировала выручку в размере 260 миллионов долларов, а чистая прибыль составила 120 миллионов долларов. Этот показатель стал третьим крупнейшим результатом в истории компании.

Ранее другая компания Konami презентовала новую часть игры Silent Hill f. Сюжет игры развернется в 1960-х годах в Японии. Разработчики хотят продемонстрировать уникальность японского хоррора.

Над сценарием работает автор визуальных новелл Рюкиси07, а музыкальное сопровождение напишет композитор Акира Ямаока. Дата выхода игры неизвестна.

