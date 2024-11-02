Rockstar Games анонсировала обновление GTA V и Online

Фото: rockstargames.com

Американская компания – разработчик Rockstar Games анонсировала масштабное обновление для ПК-версий GTA V и Online, передает "Газета.ру" со ссылкой на сайт разработчиков.

Разработчик сообщил, что в 2025 году в новых версиях игр появится возможность использовать отражения с трассировкой лучей, которые были представлены на PlayStation 5 и Xbox Series X/S в декабре 2022 года. Более конкретная информация о грядущем обновлении появится позже.

В сюжетной кампании и GTA Online на консолях сейчас можно увидеть отражения с технологией рейтрейсинга. Возможно, эти улучшения будут доступны и в патче для ПК-версии игры, сказано в материале.

Кроме того, в GTA Online на компьютерах могут появиться животные, которые пока доступны только на актуальных консолях. Они будут частью открытого мира игры.

Также разработчик сообщил о выходе декабрьского обновления. В его рамках игроки смогут приобрести швейную фабрику "Дарнелл Бразерс" для планирования ограблений. Доступ к фабрике можно будет получить через терминал на территории фабрики или удаленно, используя новое приложение на игровом смартфоне.

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