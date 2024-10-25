DTF: состоялся релиз новой части видеоигры Call of Duty

Фото: callofduty.com

В пятницу, 25 октября, состоялся глобальный релиз видеоигры в жанре шутера Call of Duty: Black Ops 6. Она создавалась студиями Treyarch и Raven Software при поддержке других команд Activision в течение четырех лет, сообщает портал DTF.

В новой части Black Ops доступны сюжетная кампания, которая продолжает историю Call of Duty: Black Ops Cold War, мультиплеер с 16 картами и режим "Зомби". Одно из главных нововведений – механика "неограниченного движения", которая, считают разработчики, обеспечивает самое плавное перемещение серии Call of Duty и позволяет выполнять боевые маневры с прыжками в любом направлении. Кроме того, в новой игре добавили "живой щит" – возможность укрываться противником.

Цена стандартного издания Call of Duty: Black Ops 6 составляет 70 долларов (около 6,7 тысячи рублей). С первого дня игра доступна в подписках PC Game Pass и Game Pass Ultimate, благодаря чему подписчикам ее не нужно приобретать.

В России же шутер официально не продается. Также это первая часть во франшизе за последние 18 лет, которая не получила русскую озвучку. Локализация есть лишь на уровне текста.

Call of Duty: Black Ops 6 доступна на компьютерах, игровых консолях PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Series X/S.

Ранее сообщалось, что продажи ремейка видеоигры Silent Hill 2 за первые 72 часа после релиза превысили миллион копий. Авторы хоррора – разработчики из польской компании Bloober Team – поблагодарили геймеров за поддержку. В данный момент игра доступна на PlayStation 5 и ПК.