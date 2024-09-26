В Nintendo заявили, что не планируют использовать ИИ для разработки игр

Фото: nintendo.com

Развитие технологий вроде искусственного интеллекта приводит к тому, что многие компании начинают двигаться в одном направлении. Таким мнением поделился геймдизайнер и главный управляющий директор корпорации Nintendo Сигэру Миямото в своем интервью изданию The New York Times.

По словам Миямото, Nintendo не привлекает подобный путь. Компания, напротив, стремится сохранить свою уникальность на рынке видеоигр.

"Может показаться, что мы идем в другом направлении лишь ради того, чтобы выделиться, но мы действительно пытаемся найти то, что делает Nintendo уникальной", – подчеркнул геймдизайнер.

Ранее Гильдия киноактеров США объявила о забастовке против разработчиков видеоигр из-за незаконного использования игровыми студиями сгенерированных искусственным интеллектом голосов и образов актеров. Ее представители также подчеркнули, что авторы игр, которые хотят привлечь к разработке актеров, должны подписывать специальные соглашения для защиты работников от незаконной обработки и использования их образов ИИ.