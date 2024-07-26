Гильдия киноактеров США объявила о забастовке против разработчиков видеоигр

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Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) объявила о первой с 2017 года забастовке против разработчиков видеоигр, пишет издание Variety.

Такое решение было принято после провала переговоров, которые организация вела с игровыми студиями с октября 2022 года. В частности, забастовка распространяется на студии Activision Productions, Blindlight, Disney Character Voices, Electronic Arts Productions, Formosa Interactive LLC, Take 2 Production и WB Games.

"Хотя мы достигли согласия по многим вопросам, важным для членов SAG-AFTRA, работодатели отказываются четко и ясно подтвердить, что они будут защищать актеров от незаконного использования сгенерированных ИИ голосов и образов", – пояснили в гильдии.

Ее представители также подчеркнули, что авторы игр, которые хотят привлечь к разработке актеров, должны подписывать специальные соглашения для защиты работников от незаконной обработки и использования их образов ИИ.

Переговорщики от игровых студий отметили, что с гильдией были достигнуты договоренности по 24 из 25 пунктов переговоров. Они также заявили, что "разочарованы" решением гильдии объявить забастовку.

14 июля 2023 года Гильдия объявила о начале забастовки, одним из требований которой стало увеличение базовой зарплаты актеров. Кроме того, профсоюз актеров требовал увеличения базовой заработной платы и гарантий того, что их труд не будет заменен искусственным интеллектом.

Забастовка была прекращена в ноябре того же года после достижения соглашения на сумму более 1 миллиарда долларов. Актерам удалось добиться меры защиты от "угроз искусственного интеллекта", повышения минимальных выплат, а также "бонуса за участие в потоковом вещании".