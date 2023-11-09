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Голливудские актеры прекратили забастовку после достижения соглашения на сумму более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщается на странице федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) в социальной сети X.

"Переговорный комитет по телевидению и театру единогласно проголосовал за предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP). С 9 ноября наша забастовка официально приостанавливается, закрываются все места для проведения пикетов", – говорится в публикации.

В федерации объявили о заключении сделки "экстраординарного масштаба" на сумму свыше 1 миллиарда долларов. Актерам удалось добиться меры защиты от "угроз искусственного интеллекта", повышения минимальных выплат, а также "бонуса за участие в потоковом вещании".

14 июля Гильдия американских актеров SAG-AFTRA – крупнейший профсоюз Голливуда, объединяющий 160 тысяч актеров – объявил о начале забастовки. Одно из требований Гильдии – увеличение базовой зарплаты актеров.

Множество кинопроектов пришлось перенести, поскольку на фоне забастовки актеры не хотели участвовать в рекламе и продвижении фильмов. Так, например, студия Disney отложила выход кинокартин "Бедные-несчастные", "Следующий гол" и "Заветное желание".



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