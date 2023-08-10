Disney снова отложила премьеру "Дэдпула 3"

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Компания Disney перенесла премьеру фильма "Дэдпул 3" на неопределенный срок. На это обратил внимание портал The Direct.

Кинокомикс с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях больше не числится в списке релизов студии на период с сентября 2023 года по июнь 2024 года. При этом в самом списке указано, что он может меняться.

Изначально премьера "Дэдпула 3" должна была состояться еще в мая этого года, однако позже стало известно, что съемки картины приостановили из-за забастовок Гильдии актеров США.

Ранее сообщалось, что Disney может также перенести премьеры фильмов "Бедные-несчастные", "Следующий гол" и "Заветное желание". Дело в том, что из-за забастовки актеры не хотят участвовать в рекламе и продвижении кинокартин.

14 июля Гильдия американских актеров SAG-AFTRA – крупнейший профсоюз Голливуда, объединяющий 160 тысяч актеров – объявил о начале забастовки. Одно из требований Гильдии – увеличение базовой зарплаты актеров.



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