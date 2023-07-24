Disney может перенести премьеры ряда фильмов из-за забастовки актеров – СМИ

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Американская компания The Walt Disney Company может перенести премьеры ряда своих фильмов в связи с забастовкой актеров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным СМИ, могут измениться даты выхода фильмов: "Бедные-несчастные", "Следующий гол" и "Заветное желание". Уточняется, что актеры не хотят участвовать в рекламе и продвижении кинокартин из-за начатой забастовки.

Ранее сообщалось, что Гильдия американских актеров SAG-AFTRA объявила о крупной забастовке с 14 июля.

Профсоюз актеров так же, как и Гильдия сценаристов США, требует увеличения базовой заработной платы, а также гарантий того, что их труд не будет заменен искусственным интеллектом.

SAG-AFTRA является крупнейшим профсоюзом Голливуда, который представляет 160 тысяч актеров кино и телевидения.

В Лос-Анджелесе проходит забастовка сценаристов и актеров