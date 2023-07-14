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Гильдия актеров США объявила о начале забастовки из-за низкой оплаты труда
Фото: AP Photo/Mark J. Terrill
Гильдия американских актеров SAG-AFTRA объявила о крупной забастовке, которая начнется в пятницу, 14 июля. Об этом сообщает Reuters.
Профсоюз актеров так же, как и Гильдия сценаристов США, требует увеличения базовой заработной платы, а также гарантий того, что их труд не будет заменен искусственным интеллектом.
Президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер заявила, что потрясена тем, как американские студии обращаются с актерами и сценаристами.
"Я не могу поверить в то, насколько мы далеки друг от друга по многим вопросам, как они оправдываются бедностью, что теряют деньги направо и налево, при этом давая сотни миллионов своим генеральным директорам. Это отвратительно", – сообщила она.
SAG-AFTRA является крупнейшим профсоюзом Голливуда, который представляет 160 тысяч актеров кино и телевидения.
Ранее сообщалось о крупнейшей за 15 лет забастовке сценаристов в Голливуде. По информации СМИ, проблемы в отрасли связаны с популяризацией стриминговых сервисов.
Так, сначала благодаря подобным платформам появилось больше рабочих мест для авторов, однако затем сервисы стали заказывать более короткие сериалы, что привело к сокращению работающих сценаристов и их зарплат.
Сценаристы настаивают на повышении оплаты их труда, однако медиакомпании, наоборот, сосредоточены на сокращении расходов и персонала.
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