Работу над новым "Человеком-пауком" приостановили из-за забастовки сценаристов в США

Фото: кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"; режиссер – Джон Уоттс; производство – Columbia Pictures Corporation, Marvel Studios Inc., Pascal Pictures, Sony Pictures Entertainment (SPE)

Работу над новой частью "Человека-паука" приостановили в знак солидарности сценаристам, бастующим за улучшение условий труда в США. Об этом изданию Variety рассказал британский актер Том Холланд.

"Мы приостановили встречи в знак солидарности со сценаристами. Было несколько разговоров, но на данный момент это очень, очень ранние стадии", – рассказал он.

При этом раскрывать подробности новой части проекта Холланд не стал.

Забастовка Гильдии сценаристов началась в США 2 мая 2023 года. Авторам не удалось договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения об улучшении условий труда, в том числе о повышении минимальной недельной ставки, введении гарантий для сценаристов, которые могли бы предусматривать обязательное наличие рабочего места на съемочной площадке, и других.

В поддержку сценаристов до этого приостановили работу над новыми сезонами сериалы "Очень странные дела", "Благие намерения", "Звездный путь". Бастующих авторов также поддержали президент США Джо Байден, актер Педро Паскаль и другие известные личности.

До этого стало известно, что кинокомпания Lionsgate начала работу над новой частью франшизы "Джон Уик". Планируется, что картина может появиться в прокате в следующем году. Самой успешной частью франшизы сейчас является фильм "Джон Уик – 4".

