Глава киностудии Lionsgate Дрейк сообщил о начале работы над фильмом "Джон Уик – 5"

кадр из фильма "Джон Уик 4", режиссер – Чад Стахелски; производство – 87Eleven Entertainment, Lionsgate, Summit Entertainment, Thunder Road

Глава кинокомпании Lionsgate Джо Дрейк сообщил о начале работы над пятой частью фильма по франшизе "Джона Уика".

"Мы ведем работы по всем направлениям: AAA-видеоигры, полнометражные спин-оффы и телесериалы. Как вы знаете, в следующем году выйдет фильм "Балерина", но кроме него готовится еще три проекта во вселенной – один из них это сериал "Континенталь", а второй – "Джон Уик – 5", – цитирует его Collider.

Самой успешной частью франшизы сейчас является фильм "Джон Уик – 4". При этом картину еще не показывали в Японии. Там запуск в прокат запланировал на осень 2023 года.

Как сообщалось ранее, "Джон Уик" в мировом прокате собрал более одного миллиарда долларов. Четвертая часть фильма заработала 425,3 миллиарда долларов. Кроме того, в сентябре по франшизе выпустят мини-сериал "Континенталь". Действие сюжета развернется в Нью-Йорке 1970-х годов.

