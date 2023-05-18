Реалити-шоу Netflix "Игра в кальмара" выйдет в ноябре

Фото: youtube.com/netflix

Стриминговый сервис Netflix объявил, что премьера реалити-шоу "Игра в кальмара: Испытание" (Squid Game: The Challenge) состоится в ноябре. Об этом сообщает Deadline.

О работе над шоу по мотивам сериала "Игра в кальмара" стало известно в июне 2022 года, в сентябре на проект открыли кастинг. Известно, что 456 участников будут бороться за приз в размере 4,56 миллиона долларов, проходя испытания, вдохновленные сериалом. Всего выпустят десять эпизодов.

В январе СМИ сообщали, что во время съемок пострадали несколько участников. Однако представители Netflix опровергли эту информацию.

Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным проектом стриминга. За первые 28 дней трансляции он собрал около 1,7 миллиарда часов просмотров.

Ранее корейский актер Ли Чон Чжэ, который сыграл в сериале главную роль, заявил, что старт съемок второго сезона картины намечен на лето 2023 года. Ведущей темой второго сезона станет месть, рассказал актер. Кадры планируют отснять за 10 месяцев.

Также в ходе пресс-конференции в Сеуле режиссеру и сценаристу "Игры в кальмара" Хван Дон Хеку задали вопрос: снимутся ли в картине актеры Голливуда. Он ответил, что во втором сезоне такого точно не будет. Но Хек поделился, что в будущем в сериал могут позвать американского актера Леонардо Ди Каприо.