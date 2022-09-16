Леонардо Ди Каприо могут позвать в сериал "Игра в кальмара"

Фото: кадр из фильма Однажды в… Голливуде; режиссер – Квентин Тарантино; производство – Bona Film Group, Heyday Films, Sony Pictures Entertainment (SPE), Visiona Romantica

Режиссер и сценарист "Игры в кальмара" Хван Дон Хек заявил, что в сериал могут позвать американского актера Леонардо Ди Каприо, сообщает Variety.

В ходе пресс-конференции в Сеуле режиссеру киноленты задали вопрос: снимутся ли в картине актеры Голливуда. Однако на это Хек ответил, что во втором сезоне такого точно не будет. При этом он не исключил этого в следующих выпусках.

"Леонардо Ди Каприо говорил, что он большой фанат "Игры в кальмара", так что, может, если будет время и возможность, мы попросим его присоединиться к играм", – отметил сценарист.

По его словам, снимать второй сезон сериала начнут в 2023 году, а его премьера на Netflix запланирована на 2024 год. Кроме того, как заявил Хек, у картины будет увеличен бюджет.

В июне стриминговый сервис Netflix анонсировал второй сезон корейского сериала "Игры в кальмара". Новый релиз истории об играх на выживание представляет уже знакомая кукла, будет там и главный герой по имени Сон Ки Хун.

Южнокорейский веб-сериал стал самым популярным в истории Netflix.

Сюжет картины рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.

