"Игра в кальмара" стала самым популярным сериалом Netflix

Фото: кадр из фильма "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Siren Pictures Inc.
Южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара" режиссера Хван Дон-Хек официально набрал 111 миллионов поклонников, став самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix. Компания назвала его самым просматриваемым за всю историю сервиса, сообщает News.ru.
"Игре в кальмара" удалось за 25 дней с момента премьеры обогнать по просмотрам сериал "Бриджертоны", набравший 82 миллиона просмотров за первые четыре недели. Южнокорейский сериал возглавил топ Netflix в 90 странах и вошел в список 18 наиболее востребованных шоу в США.
Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.
Ранее лига безопасного интернета попросила психологов оценить сериал "Игра в кальмара". Было получено несколько обращений от родителей в связи с выходом картины.
Эксперты рассказали, как сериал "Игра в кальмара" влияет на детей
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