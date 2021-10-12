Психологи дадут оценку сериалу "Игра в кальмара"

Фото: кадр из фильма "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Siren Pictures Inc
Лига безопасного интернета попросила психологов оценить сериал "Игра в кальмара". Об этом сообщила директор Лиги и член общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.
По ее словам, было получено несколько обращений от родителей в связи с выходом картины.
"Мы попросили экспертов-психологов дать свою оценку. Ждем их заключение. Отмечу, что это не единственный релиз на Netflix, который вызвал вопросы", – написала Мизулина.
Многие обеспокоены тем, что молодые люди могут захотеть повторить сцены из "Игры в кальмара", добавила она.
Ранее режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон-хек объяснил концовку сериала. В финале главный герой перекрашивает волосы в красный цвет. Дон-хек отметил, что представил себя на месте персонажа.
"The City": "Игра в кальмара"
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