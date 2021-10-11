Режиссер "Игры в кальмара" объяснил концовку сериала

Фото: кадр из сериала “Игра в кальмара”; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Netflix, Siren Pictures Korea
Режиссер и сценарист сериала "Игра в кальмара" Хван Дон-хек объяснил концовку картины. В финале главный герой перекрашивает волосы в красный цвет, сообщает "Газета.ру".
Дон-хек отметил, что представил себя на месте персонажа.
"В какой цвет я бы никогда не выкрасился? Я пришел к выводу, что никогда не покрасился бы в красный. Безумный шаг", – отметил режиссер.
По словам Дон-хека, таким образом главный герой высвободил свою внутреннюю ярость, которая направлена на создателей смертельной игры.
Ранее сообщалось, что сериал "Игра в кальмара" за 10 дней стал номером один почти в сотне стран мира, в том числе и в России. При этом до премьеры об этом шоу мало кто слышал, а актеров за пределами Южной Кореи никто не знал.
Продажи белых слипонов выросли на 7 800% из-за "Игры в кальмара"
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