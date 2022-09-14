Папарацци впервые засняли Ди Каприо и Хадид после слухов о романе

15:34
Фото: AP/Evan Agostini
Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид впервые попали в объективы папарацци во время свидания, сообщает "Газета.ру".
47-летнего актера и 27-летнюю модель удалось сфотографировать на вечеринке в ресторане Casa Cipriani на Манхэттене, которую устроили его друзья. На кадрах, опубликованных изданием Daily Mail видно, что Ди Каприо и Хадид сидели напротив друг друга.
Актер периодически наклонялся к спутнице и касался ее. Он был одет в черную бейсболку, рубашку с коротким рукавом и брюки, а Хадид – в белый топ и джинсы.
Первые слухи о романе Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид появились в начале сентября, вскоре после новостей о расставании актера с моделью Камилой Морроне.
Ранее психолог Вероника Степанова заявила, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо избегает создания семьи. Она уверена, что женщины, с которыми он расстался после достижения их 25-летнего возраста, являются только временным увлечением звезды.
По ее словам, голливудская звезда захочет завести семью после того, как начнет бояться старости и одиночества. Ди Каприо будет беспокоиться об этих фактах больше, чем об обязательствах, считает Степанова. Кроме того, психолог напомнила историю другого актера, Джорджа Клуни, который также поздно обзавелся семьей и детьми.
"Ночная смена": расставание Ди Каприо и Венецианский фестиваль
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