Психолог объяснила, почему Леонардо Ди Каприо встречается с девушками до 25 лет

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Фото: AP Photo/Invision/Evan Agostini
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо избегает создания семьи, считает психолог Вероника Степанова. Она уверена, что женщины, с которыми он расстался после достижения их 25-летнего возраста, являются только временным увлечением звезды. Известный фетиш актера – это безжалостное поведение, считает Степанова.
"Лео (выросший у матери-одиночки) сегодня наказывает женщин за их ветреность и глупость, а также избегает самого страшного в отношениях – эмоциональной близости и традиционной семьи. Сорокасемилетний мужчина не знает, что такое семья. У него никогда ее не был", – написала Степанова в своем телеграм-канале.
По ее словам, голливудская звезда захочет завести семью после того, как начнет бояться старости и одиночества. Ди Каприо будет беспокоиться об этих фактах больше, чем об обязательствах, считает Степанова. Кроме того, психолог напомнила историю другого актера, Джорджа Клуни, который также поздно обзавелся семьей и детьми.
Ранее сообщалось, что в честь Ди Каприо назвали новый вид тропических деревьев. Решение было принято из-за активной защиты актера леса Эбо в 2021 году. Деревья назвали Uvariopsis dicaprio.
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