Стриминговый сервис Netflix выпустит документальный фильм о PornHub

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Стриминговый сервис Netflix анонсировал премьеру документального фильма о платформе PornHub, сообщает портал HypeBeast.

Проект получил название "Money Shot: история PornHub". Он посвящен истории становления сервиса с порнографическими материалами и затронет, в том числе, влияние платформы на индустрию и связанные с ней скандалы.

Продюсер фильма Сюзанна Хиллингер отметила, что хотела бы, чтобы документальная картина привела к обсуждению культуры согласия, причем как в Сети, так и в мире вообще.

Ранее в феврале Netflix назвал дату выхода нового проекта из мира сериала "Бумажный дом". Сюжет шоу под названием "Берлин" не раскрывается. Премьера запланирована на декабрь 2023 года.



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