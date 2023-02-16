16:52Культура
Стриминговый сервис Netflix выпустит документальный фильм о PornHub
Фото: depositphotos/Mactrunk
Стриминговый сервис Netflix анонсировал премьеру документального фильма о платформе PornHub, сообщает портал HypeBeast.
Проект получил название "Money Shot: история PornHub". Он посвящен истории становления сервиса с порнографическими материалами и затронет, в том числе, влияние платформы на индустрию и связанные с ней скандалы.
Продюсер фильма Сюзанна Хиллингер отметила, что хотела бы, чтобы документальная картина привела к обсуждению культуры согласия, причем как в Сети, так и в мире вообще.
Ранее в феврале Netflix назвал дату выхода нового проекта из мира сериала "Бумажный дом". Сюжет шоу под названием "Берлин" не раскрывается. Премьера запланирована на декабрь 2023 года.
Netflix подтвердил отключение сервиса в России
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