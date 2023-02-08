11:11Культура
Netflix назвал дату выхода спин-оффа сериала "Бумажный дом"
Видео: youtube.com/Netflix Asia
Спин-офф сериала "Бумажный дом" от Netflix выйдет на экраны в декабре 2023 года. Первый тизер нового проекта под названием "Берлин" представили на YouTube.
Сюжет шоу не раскрывается, однако известно, что главные роли в нем исполнили Педро Алонсо, Марсель Гонсалес, Мико Джерри, Тристан Ульоа и Мишель Хеннер.
Режиссерами "Берлина" стали Давид Баррокаль и Альберт Пинто, работавшие над "Бумажным домом" как сценарист и режиссер. Продюсером нового сериала выступил Алекс Пина, также работавший над оригинальным шоу в качестве сценариста и продюсера.
Ранее стало известно, что сериал "Ты" получил продолжение. В скором времени станет доступен 4-й сезон сериала, в котором главный герой – сталкер и серийный убийца – преследует девушек.
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