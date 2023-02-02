Актриса Аня Тейлор-Джой опровергла информацию о продолжении сериала "Ход королевы"

Фото: ТАСС/АР/Christophe Ena

Американская актриса Аня Тейлор-Джой в социальных сетях рассказала, что продолжения сериала "Ход королевы" не будет.

Ранее в ее аккаунте в Twitter была опубликована информация, что популярный сериал может быть продлен на второй сезон. Однако эта информация оказалась ложной. В скором времени публикация была удалена. Актриса рассказала, что ее аккаунт был взломан.

Сериал "Ход королевы" вышел в 2020 году. В сериале рассказывается история девочки, которая стремится стать величайшей шахматисткой мира. Этот проект стал крайне популярным во всем мире. За первые четыре недели его посмотрели 62 миллиона человек. Также сериал завоевал 11 статуэток телевизионной премии "Эмми".

Ранее сообщалось, что сериал "Ты" получил продолжение. В скором времени будет доступен 4 сезон сериала, в котором главный герой – сталкер и серийный убийца – преследует девушек.

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