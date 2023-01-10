Netflix показал трейлер первой части четвертого сезона сериала "Ты"

Видео: youtube.com/Netflix

Вышел трейлер первой части четвертого сезона сериала "Ты". Он был размещен на YouTube-канале Netflix.

Зрители ждут продолжения захватывающего сериала, вышедшего в 2018 году, который повествует о сталкере и серийном убийце, преследующем девушек.

В новом сезоне, который должен выйти в феврале, главный герой Джо Голдберг переезжает в Лондон и начинает использовать другую личность, теперь он представляется профессором Джонатаном Муром. Однако скоро ему приходит сообщение о том, что за ним кто-то следит.

Ранее был опубликован первый официальный трейлер фильма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана.

Главную роль в картине исполнил Киллиан Мерфи, который наиболее популярен по сериалу "Острые козырьки". В фильме также зрители смогут увидеть Роберта Дауни – младшего, Мэтта Дэймона, Джоша Хартнетта, Кеннета Брана и других актеров.

Новый фильм, основанный на книге "Американский Прометей", посвящается создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру.

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