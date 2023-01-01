Трейлер первого снятого в космосе фильма "Вызов" вышел в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь вышел первый трейлер снятого в космосе фильма "Вызов" режиссера Клима Шипенко. Видеоролик был размещен на YouTube-канале кинокомпании Central Partnership.

Сюжет фильма разворачивается вокруг пострадавшего на МКС космонавта и хирурга Евгении (роль сыграла актриса Юлия Персильд), которая отправляется на станцию для его спасения. Роли в кинокартине исполнили космонавт Олег Новицкий, а также актеры Милош Бикович, Владимир Машков и другие.

Для съемок фильма Персильд отправилась на МКС 5 октября 2021 года. Вместе с ней на станцию полетел космонавт Антон Шкаплеров. Съемки на станции длились 12 суток.

Съемки всего материала для фильма завершились 5 октября 2022 года и проходили на протяжении года. Картина является совместным проектом "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Премьера фильма "Вызов" запланирована на 12 апреля 2023 года.



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