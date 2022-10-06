Премьеру фильма "Декабрь" перенесли на неопределенный срок

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Премьеру фильма "Декабрь" Клима Шипенко, которая должна была состояться 20 октября, перенесли на неопределенный срок. Об этом рассказали в кинокомпании "Централ Партнершип".

"В интересах максимального потенциала коммерческих сборов продюсеры фильма "Декабрь" приняли решение перенести релиз. Новая дата будет озвучена дополнительно", – сообщили в компании.

Российский актер Александр Петров сыграет главную роль в фильме. Он предстанет перед зрителем в образе Сергея Есенина. История рассказывает о том, как поэт пытается бежать из страны.

Отмечается, что фокус режиссерской и продюсерской команд студии Yellow, Black and White, которая трудится над проектом "Декабрь", теперь будет сосредоточен на других крупных релизах – "Чебурашка" и "Вызов".

Ранее компания Warner Bros. рассказала о предполагаемой дате премьеры продолжения фильма "Джокер" Тодда Филлипса. Картину планируют представить 4 октября 2024 года. Она получила подзаголовок Folie a Deux, что переводится с французского как "одно безумие на двоих".

Уже известно, что к главной роли вернется Хоакин Феникс, ранее получивший за нее "Оскар" в номинации за лучшую мужскую роль. Вероятно, что к нему присоединится Леди Гага, которая может сыграть Харли Квинн, сообщницу Джокера из комиксов.



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