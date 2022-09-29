Аль Пачино сыграет главную роль в фильме "Билли Найт"

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82-летний американский актер Аль Пачино исполнит главную роль в драме "Билли Найт", режиссером которого выступит дебютант Алек Гриффен Рот, сообщает издание Deadline.

По сюжету фильма, два студента-аспиранта строят карьеру в качестве режиссеров. Один из юношей лишился отца, получив от него только коробку с незаконченными сценариями и носовой платок с вышитым на нем именем "Билли Найт". Герой отправляется в путешествие, чтобы найти загадочного Найта.

Помимо Аль Пачино, в фильме снимутся Чарли Хитон, известный по сериалу "Очень странные дела", а также Дайана Сильверс ("Космические силы").

Ранее сообщалось, что американский актер Джонни Депп снимет биографический фильм об итальянском художнике Амедео Модильяни. Продюсерами картины выступят Аль Пачино и Барри Навиди.

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