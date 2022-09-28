Хью Джекман исполнит роль Росомахи в "Дэдпуле-3"

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Австралийский актер Хью Джекман вернется к роли Росомахи в третьей части супергеройской серии фильмов Marvel о Дэдпуле. Об этом пишет People.

На появление классического персонажа "Людей Икс" в новом проекте накануне намекнули сам Джекман и исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс в совместном обращении в Twitter. Источники зарубежных СМИ подтвердили эту информацию.

"Эта роль будет намного больше, чем камео", – говорится в сообщении.

Хью Джекман впервые исполнил роль Росомахи в фильме "Люди Икс" (2000). Впоследствии актер сыграл этого супергероя еще в восьми фильмах, последним из которых стала картина "Логан" (2017).

Релиз "Дэдпула-3" запланирован на 6 сентября 2024 года.

Ранее студия Marvel показала первый трейлер сериала "Секретное вторжение" с актрисой Эмилией Кларк. Согласно сюжету, раса инопланетян прибывает на Землю, чтобы ее захватить. Однако Ник Фьюри, роль которого исполняет Сэмюэл Л. Джексон, и Талос (Бен Мендельсон) пытаются противостоять им.

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