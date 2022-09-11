Студия Marvel опубликовала первый трейлер сериала "Секретное вторжение"

Видео: https://www.youtube.com/Marvel Entertainment

Студия Marvel показала первый трейлер сериала "Секретное вторжение" с актрисой Эмилией Кларк.

Согласно сюжету, раса инопланетян под названием скуллы прибывает на Землю, чтобы ее захватить. Однако Ник Фьюри, роль которого исполняет Сэмюэл Л. Джексон и Талос (Бен Мендельсон) пытаются противостоять им.

Роли в сериале также исполнят Помимо Коби Смолдерс ("Как я встретил вашу маму", "Мстители"), Кингсли Бен-Адир ("Острые козырьки", "Война миров Z"), Оливия Колман ("Корона", "Убийство в Восточной экспрессе"), Эмилия Кларк ("Игра престолов"), Дон Чидл ("Мстители", "Железный человек").

Томас Безуча и Али Селим стали режиссерами проекта, состоящего из 6 серий. Премьера сериала запланирована на весну 2023 года.

Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк появится на экране вместе с актером Сэмюэлем Л. Джексоном, который сыграет главную роль, персонажа по имени Ник Фьюри.

Ранее компания Walt Disney Studios выпустила первый трейлер мюзикла "Русалочка" с актрисой Холли Бэйли в главной роли.

Картина станет адаптацией классического мультфильма Disney 1989 года. По сюжету, русалочка Ариэль влюбилась в принца Эрика и ради него согласилась на сделку с ведьмой Урсулой, которая потребовала за ноги голос девушки.