Pixar анонсировал сиквел мультфильма "Головоломка"

Фото: кадр из мультфильма "Головоломка"; режиссер – Пит Доктер, Роналдо Дель Кармен; производство – Pixar Animation Studios

Анимационная студия Pixar в ходе выставки D23 Expo 2022, организованной Disney, анонсировала вторую часть мультфильма "Головоломка". Об этом сообщает американское издание Deadline.

О предстоящем проекте рассказали режиссер оригинальной картины Пит Доктер и актриса Эми Полер, которая озвучила персонажа Радость.

События мультфильма, как и в прошлый раз, будут разворачиваться в голове у девочки Райли, но на этот раз она уже будет подростком. У нее также появятся новые эмоции – основные действующие персонажи оригинальной картины, – которых не было в первой части.

Отмечается, что на режиссерском кресле Доктера заменит Келси Манн. Продюсером выступит Марк Нилсен, а сценарий напишет автор первой "Головоломки" Мэг ЛеФов.

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