Netflix перезапустит шоу "Телепузики"

Фото: кадр из телесериала "Телепузики"; режиссер – Nigel P. Harris, Пол Гавит, Вик Финч; производство – BBC Television Centre, Ragdoll Productions Ltd.
Популярное детское шоу "Телепузики" перезапустят на стриминговом сервисе Netflix, пишет The Hollywood reporter.
Выход первых серий запланирован на 14 ноября. В шоу останутся уже известные персонажи – Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По. Рассказчиком станет Титус Берджесс. Актер известен по работе в проектах "Чудотворцы", "Хорошая борьба" и "Семейка Аддамс".
С 1997 по 2001 год сериал выпускался на BBC. Телепузики – это существа с телевизорами в животе и антеннами на голове. На территории России шоу выходило на канале РТР.
Ранее кинокомпания Warner Bros. начала работу над спин-оффом "Гарри Поттера". В проекте принимает участие автор оригинальных книг Джоан Роулинг. Переговоры сторон, по информации издания, состоялись еще полгода назад. Будущий спин-офф станет сериалом, который могут представить на стриминговом сервисе Warner HBO.
Официальных комментариев от Warner Bros. не последовало, однако источники, знакомые с ситуацией, заявляют о будущем проекте как о факте.
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