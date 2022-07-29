Netflix выпустил трейлер "Пиноккио" от Гильермо дель Торо

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер мрачного мультфильма "Пиноккио" от режиссера Гильермо дель Торо, для которого эта работа стала первым анимационным проектом в карьере. Картина переосмысливает классическую историю о деревянном мальчике: действие фильма разворачивается во времена правления Бенито Муссолини в Италии.

Персонажей "Пиноккио" озвучили Юэн МакГрегор, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Кристоф Вальц и другие известные актеры. Картина выйдет в ограниченный прокат в ноябре текущего года, а зимой появится на стриминговой площадке.

Также вышел тизер четвертой части "Джона Уика". Очередной боевик о бывшем наемном убийце должен выйти на экраны в марте 2023 года. О сюжете предстоящей картины пока мало что известно – концовка третьей картины намекает, что героя Киану Ривза ждет темный период в жизни.

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