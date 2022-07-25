"Звезды советского экрана": лучшие советские фильмы о разведчиках

За время, прошедшее с войны, было снято немало фильмов о подвигах народа, а вот работу разведчиков еще долго обделяли вниманием. Однако с 1970-х на экраны стали выходить замечательные фильмы на эту тему.

Чем Станислав Любшин шокировал Шарля Де Голля? Какая случайность привела Олега Янковского на съемочную площадку фильма "Щит и меч"? Чем были плохи усы Вячеслава Тихонова? Кто помог Савве Кулишу утвердить Донатоса Баниониса на главную роль в фильме "Мертвый сезон"? Что было общего у Остапа Бендера и Штирлица? И почему Юрий Соломин считал, что всю жизнь будет играть отрицательные роли? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".