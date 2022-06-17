Фильм "Бэтмен" начали показывать в московском кинотеатре "Киносфера IMAX"

Фото: кадр из фильма "Бэтмен"; режиссер – Мэтт Ривз; Производство – 6th&Idaho Productions

Московский кинотеатр "Киносфера IMAX" приступил к показу фильма "Бэтмен", который ранее был отменен для проката в российских кинозалах.

"Самому ожидаемому фильму начала года быть на экранах "Киносферы IMAX"! Сегодня стартовал прокат фильма "Бэтмен", мы спешим сообщить эту новость подписчикам и пригласить на сеансы", – говорится в публикации кинотеатра в соцсети "ВКонтакте".

Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что голливудские фильмы вернутся в кинопрокат в России, однако, по ее мнению, следует сократить количество их показов.

"Весь вопрос в том, до какой степени мы готовы к их возвращению. Я считаю, что фильмы с извращениями, фильмы с уродскими нравственными посылами не должны на нашем экране появляться, во всяком случае широко выходить и закрывать собой всю поляну", – высказалась Ямпольская.

