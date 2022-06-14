Выручка российских кинотеатров за полугодие снизилась на 60%, если сравнивать с 2021 годом. Такие данные приводят омбудсмены.

Кинозалы вынуждены массово закрываться или сокращать время работы. Некоторые теперь ждут зрителей только по выходным. Рекордное падение доходов связывают с потерей голливудского контента.

В Москве кинопрокатчикам намерены помочь. Киносети смогут получить компенсацию за прокат отечественных фильмов. Кроме того, город будет выделять гранты на рекламу российского кино. А размер грантов за проведение съемок на территории Москвы и создание образа столицы в киноискусстве увеличат.

Подробности в эфире телеканала Москва 24.