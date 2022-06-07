Маркетплейсы начнут скрывать контрафактные товары

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Маркетплейсы в РФ начнут скрывать контрафактные товары после обоснованной жалобы от правообладателя продукции. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующее правило регламентируется Стандартами по взаимодействию маркетплейсов с продавцами и товарами.

Товар на основании жалобы будут переводить в теневой режим. Ограничение на показы снимут, если продавец предоставит документы о наличии прав на продажу товара.

Поставщики и маркетплейсы совместно будут бороться с реализацией контрафактной и несертифицированной продукции. В числе обсуждаемых мер – открытое размещение условий поставок, уведомление поставщиков об изменениях оферты, оперативное взаимодействие по спорным вопросам и запрет на удаление товаров, не участвующих в маркетинговых акциях, с онлайн-витрины.

Правообладателям предоставляется возможность направить жалобу на нарушение интеллектуальных прав через специальную форму или в личном кабинете.

Договор маркетплейсов подписали представители Wildberries, Ozon, "Опоры России", "Яндекс.Маркета", АКИТ, Руспродсоюза и другие участники рынка.

Ранее член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭР) Сергей Илюха рассказал об опасностях приобретения электроники, завезенной без согласия правообладателей. В частности, производитель не будет предоставлять гарантию на товар.