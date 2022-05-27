Wildberries раскрыл новые условия возврата товаров

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Российский маркетплейс Wildberries сообщил о новых условиях возврата товаров. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу компании.

В личных кабинетах пользователей теперь указывают сумму выкупа и долю возврата товаров. Там же обозначены персональные условия отказа или возврата товаров (в случае надлежащего качества).

Для большинства регионов РФ и стран СНГ процедура возврата предоставляется бесплатно при сумме выкупа от пяти тысяч рублей. Процент выкупа при этом должен составлять не менее 15%.

В остальных случаях стоимость возврата обойдется в 50 рублей. Исключение составят города Байконур, Калининград, Магадан и другие регионы Дальнего Востока. В них сумма будет выше – 100 рублей.

Пресс-служба Wildberries отметила, что все убытки, связанные с доставкой некачественного товара, должен нести продавец. В компании объяснили новую систему стремлением к развитию осознанного потребления, а также снижением негативного влияния на экологию.

Ранее СМИ со ссылкой на пользователей маркетплейса сообщили, что компания Wildberries ввела штрафы в размере 100 рублей за возврат заказанного товара. Тогда пользователи отметили, что сумма списывается даже в том случае, если товар был возвращен из-за брака. В компании рассказали, что применяют такой метод для пользователей с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа.

В начале мая представители онлайн-ретейлеров Wildberries и Ozon сообщили, что готовы работать с товарами параллельного импорта. В частности, в Wildberries указали на важность этой меры для поддержки потребителей и предпринимателей.

