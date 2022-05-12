Wildberries и Ozon выразили готовность работать с товарами параллельного импорта

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Онлайн-ретейлеры Wildberries и Ozon готовы работать с товарами параллельного импорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компаний.

В Wildberries отметили, что эта мера позволит оказать поддержку потребителям и предпринимателям.

"Наша онлайн-платформа открыта для сотрудничества со всеми продавцами, продукция которых реализуется в соответствии с законодательством страны", – сообщили в компании.

Онлайн-ретейлер Ozon подчеркнул, что легализация параллельного импорта позволит расширить ассортимент товаров в стране и окажет позитивное влияние на стабилизацию цен. В компании отметили важность обеспечения покупателей качественными товарами.

Для продажи товаров продавцам необходима вся разрешительная документация.

"В случае получения претензий от правообладателей интеллектуальной собственности продавцам потребуется подтвердить оригинальность происхождения товаров. Если подтверждения оригинальности товара не будет, он будет скрыт из продажи, что поможет избежать реализации подделок", – рассказали в Ozon.

Ранее Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo. В документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других.

