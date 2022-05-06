Минпромторг опубликовал список товаров для параллельного импорта

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Министерство промышленности и торговли РФ утвердило список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Разделенный на категории перечень изложен на более чем 20 страницах. В него попали в том числе устройства компании Apple и Samsung, а также игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo.
Кроме того, в документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других. Речь идет, в частности, о категориях "Средства наземного транспорта", "Каучук, резина и изделия из них", "Изделия из камня, гипса, цемента" и "Мебель, светильники и осветительное оборудование".
Также к параллельному импорту допускаются устройства для записи и воспроизведения звука или изображения. В данную категорию попала продукция компаний HP, Philips, Dell, Siemens, Asus, D-Link, Nokia, JBL, Bose и прочих производителей.
В документе значатся различные косметические товары и средства личной гигиены. Помечено, что это не касается продукции компаний NYX, L'Oreal Paris, Maybelline, Blend-a-med, Oral-B, Garnier, Head&Shoulders и многих других зарубежных брендов.
В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил документ, который легализует в России параллельный импорт, позволяющий ввозить продукцию без разрешения правообладателя. По словам главы кабмина, это позволит гарантировать поставки товаров в страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков.
Минпромторг включил 200 брендов в список товаров для параллельного импорта
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