Предприниматели начали ввозить в страну товары брендов, ограничивших поставки в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские предприниматели начали "серый" ввоз товаров иностранных компаний, которые объявили об ограничении поставок в РФ. Об этом сообщает газета "Известия".
Так, на прилавках уже появился iPhone SE 2022 года, который Apple отказалась представлять в Россию. По заявлениям продавцов, смартфон ввозят из ОАЭ и Австралии. За модель на 128 гигабайт памяти просят от 60 тысяч рублей, тогда как в указанных странах ее стоимость в пересчете на российскую валюту не превышает 40 тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что устройства могли завести в чемоданах без соблюдения таможенных процедур или выдать их за более дешевые аппараты при составлении декларации. Тем не менее, согласно оценкам экспертов, число новых iPhone SE в России пока не превышает тысячи штук.
Нелегально ввозят в страну и продукцию компании Samsung. А некоторые продавцы и вовсе предлагают автомобили, например Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска, приобретенный в ОАЭ.
Пока что ввоз продукции зарубежных брендов идет по "серым" схемам, использовавшимися и ранее. Представители отрасли уверены, что ассортимент продукции расширится, а цены упадут, когда в стране в полную силу заработает механизм параллельного импорта.
В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил документ, который легализует в России параллельный импорт, позволяющий ввозить продукцию без разрешения правообладателя. По словам главы кабмина, это позволит гарантировать поставки товаров в страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков.
Позже Минпромторг подготовил список товаров, которые будут доставлять в страну подобным способом. В него попали более 50 групп товаров от 200 покинувших РФ компаний.
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