Параллельный импорт вернет в Россию 200 ушедших брендов – Минпромторг

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Параллельный импорт вернет в Россию 200 ушедших брендов. Список товаров, которые будут доставлять в страну подобным способом, подготовил Минпромторг. Об этом сообщается на портале "Объясняем.РФ"
В сообщении отмечается, что в данный список попали более 50 групп товаров. Среди них комплектующие для автомобилей, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование, одежда и обувь.
Параллельный импорт – способ, позволяющий доставлять в страну продукцию без разрешения правообладателя. В Минпромторге РФ отмечают, что одним из определяющих принципов, по которому в список будут включаться товары – прекращение поставок на российский рынок. Это, по мнению ведомства, позволит удовлетворить спрос на востребованные зарубежные товары.
Параллельный импорт в России был легализован кабмином в конце марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, такой подход позволит гарантировать поставки товаров в страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков.
Правительство одобрило параллельный импорт в РФ отдельных товаров
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