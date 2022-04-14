Перечень товаров для параллельного импорта утвердят в ближайшее время – Минпромторг РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов
Министерство промышленности и торговли РФ планирует в ближайшее время утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.
В министерстве добавили, что сейчас продолжается сбор предложений от федеральных органов исполнительной власти. В Минпромторге подчеркнули, что один из принципов, по которым товары будут включаться в перечень – прекращение поставок на российский рынок.
"Предполагается, что помимо указания кодов ТН ВЭД, в перечень будут включены также и указания на конкретные бренды по всем отраслям промышленности. Приказ будет утвержден в ближайшее время", – говорится в сообщении.
В конце марта кабмин легализовал параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, такой подход позволит гарантировать поставки товаров в страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков.
В Минпромторге тогда сообщали, что в данный перечень войдет продукция, необходимая для насыщения потребительского рынка. В ведомстве подчеркивали, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.
Правительство одобрило параллельный импорт в РФ отдельных товаров
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