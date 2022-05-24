В Wildberries опровергли информацию о введении штрафов за отказ от товаров

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В Wildberries не вводили штрафы для покупателей за отказ от товаров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что Wildberries применяет штрафы за обратную доставку только для клиентов с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа. В компании отметили, что тариф затрагивает примерно 10% клиентов. При этом сумма может меняться в зависимости от региона.

"Не соответствуют действительности утверждения о том, что Wildberries взимает плату за возврат бракованных вещей. Как и прежде, покупатели могут вернуть их при наличии производственного брака без дополнительной оплаты", – говорится в сообщении.

В Wildberries назвали недостоверными и сообщения о том, что предупреждение о штрафах появляется после формирования заказа. В компании подчеркнули, что все сведения доводятся до покупателя еще до совершения покупки.

"Подчеркнем, что нашей целью является мотивация покупателей к более осознанному заказу товаров на маркетплейсе, что позволяет им получать вещи с минимальным количеством примерок, улучшает их внешний вид, сокращается количество брака, возникающего из-за большого числа примерок, уменьшается объем транспортировочной упаковки, которая загрязняет окружающую среду", – сказали в компании.

Ранее СМИ со ссылкой на пользователей маркетплейса сообщили, что компания Wildberries ввела штрафы в размере 100 рублей за возврат заказанного товара. Тогда пользователи отметили, что сумма списывается даже в том случае, если товар был возвращен из-за брака. В компании рассказали, что применяют такой метод для пользователей с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа.

