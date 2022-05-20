В Delivery Club сообщили об утечке данных заказов клиентов

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Служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. Делаем все возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям", – говорится в сообщении.

После расследования компания проведет аудит внутренних систем для повышения защиты данных.

В начале марта стало известно об утечке в Сеть базы данных "Яндекс.Еды". Причиной, как сообщалось, стали недобросовестные действия одного из сотрудников.

Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду", а также внес ресурс, на котором была опубликована утекшая база данных, в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, ограничив к нему доступ. Позже суд в Москве оштрафовал сервис на 60 тысяч рублей.

