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В Wildberries опровергли сообщения об утечке данных пользователей. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе онлайн-ретейлера.

"Данные пользователей Wildberries в сохранности и безопасности, беспокоиться не о чем, утечек баз данных не было", – сообщили в маркетплейсе.

Информация об утечке данных ранее появилась в ряде СМИ. Сообщалось, что создатели карты, визуализирующей данные пользователей "Яндекс.Еды", дополнили ее сведениями из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и ряда других источников.

В начале марта стало известно об утечке в Сеть базы данных "Яндекс.Еды". Причиной, как сообщалось, стали недобросовестные действия одного из сотрудников.

Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду", а также внес ресурс, на котором была опубликована утекшая база данных, в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, ограничив к нему доступ. Позже суд в Москве оштрафовал сервис "Яндекс.Еда" на 60 тысяч рублей.

