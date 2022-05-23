В Wildberries объяснили штрафы в 100 рублей за отказ от товара

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В Wildberries заявили, что занимаются тестированием различной модели доставки с 2020 года. В частности, для пользователей с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики в размере 100 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"Мы стремимся мотивировать пользователей к более осознанному заказу товаров на маркетплейсе. Кроме того, для предпринимателей это позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка: например, исключить создание фейковых аккаунтов, с которых заказываются крупные партии товара, но не выкупаются, что приводит к убыткам продавцов", – пояснили в пресс-службе.
Ранее некоторые СМИ рассказали, что пользователи маркетплейса Wildberries сообщили о штрафах в размере 100 рублей за возврат заказанного товара. Отмечалось, что у клиентов перед оплатой заказа появлялось сообщение, в котором компания ссылалась на Закон "О защите прав потребителей". Согласно ему продавец должен вернуть покупателю сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов на доставку возвращенного товара.
При этом пользователи отметили, что сумма списывается даже в том случае, если товар был возвращен из-за брака.
До этого в Wildberries опровергли сообщения об утечке данных пользователей. Сообщалось, что создатели карты, визуализирующей данные пользователей "Яндекс.Еды", дополнили ее сведениями якобы из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и ряда других источников.
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