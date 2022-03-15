В Wildberries заявили, что личные данные клиентов не пострадали во время сбоев

12:00
Фото: depositphotos/AlexBrylov
В Wildberries заявили, что личные данные клиентов и платежная информация не пострадали во время сбоев в работе магазина.
Специалисты уже устранили более 70% ошибок в работе приложения и сайта.
"Количество ошибок в работе приложений и сайта Wildberries к 15 марта снизилось в 4 раза по сравнению с 14 марта. Каких-либо новых ошибок не возникло: IT-специалисты оперативно устраняют последствия вчерашнего инцидента", – приводит сообщение компании РИА Новости.
На данный момент в приложении покупателям доступны основные функции по оформлению и оплате заказов, отображению текущего статуса заказа. Пункты выдачи заказов продолжают работать в стандартном режиме.
В Wildberries отметили, что данные банковских карт защищены в соответствии со стандартом Payment Card Industry Data Security Standard, разработанным международными платежными системами.
Между тем эксперт по цифровой безопасности Дмитрий Кузнецов в любом случае рекомендовал защитить свои банковские данные от возможной кражи. Он уточнил, что пользователям в приложении банка нужно установить требование подтверждения покупок в интернете СМС-кодом.
Также можно установить суточный лимит на онлайн-платежи и переводы, передает "Царьград".
Накануне пользователи сообщали о глобальном сбое в работе интернет-магазина Wildberries. 49% пользователей отмечали проблемы в работе мобильного приложения. У 40% возникали сложности с отслеживанием заказа, еще у 11% наблюдались проблемы с сайтом компании.
Утром 15 марта пользователи вновь столкнулись с данными проблемами. К 07:43 по московскому времени было зафиксировано 2 327 жалоб. Они поступали из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.
На сайте Wildberries произошел массовый сбой
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